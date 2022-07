Zugenommen während der Pandemie?

Weniger Sport während der Pandemie, mehr Abende mit Chips und Süßem vor dem TV: Einige haben während der letzten zweieinhalb Jahre ein paar Pfunde zugelegt. Einzelfall oder Trend?

Ernährungsmediziner Prof. Dr. Hans Hauner von der Technischen Universität München hat dazu eine Studie veröffentlicht.

SWR1: Stimmt das Klischee von diesen Corona-Pfunden?

Prof. Dr. Hans Hauner: Ja und Nein. Etwa ein gutes Drittel hat angegeben, im zweiten Jahr der Corona-Pandemie zugenommen zu haben. Wir haben aber auch 15 Prozent gefunden, die gesagt haben, sie haben abgenommen. Interessant war jetzt, diejenigen die vorher schon ein Gewichtsproblem hatten, waren die, die meistens zugenommen haben. Und diejenigen, die eigentlich normalgewichtig waren, waren oft die, die unter Corona noch mal deutlich an Gewicht abgenommen haben. Warum das so war, können wir nicht genau sagen. Also man muss da immer genau hinschauen. Jeder erlebt es in seinem Umfeld und kann berichten, dass es Menschen gibt, die zum Teil deutlich zugelegt haben.

SWR1: Sie haben ja nicht nur das lockdownbedingte Essverhalten untersucht, sondern auch die Bewegung oder eben die Nicht-Bewegung der Menschen. Was ist dabei herausgekommen?

Prof. Hauner: Leider war es so, dass 40 Prozent der Befragten gesagt haben, sie haben sich weiterhin weniger bewegt als vor der Corona-Pandemie. Obwohl wir jetzt wieder mehr Möglichkeiten für Bewegung hätten, hat das dazu geführt, dass viele sich deutlich weniger bewegen als vorher und natürlich damit ihrer Gesundheit keinen Gefallen tun.

SWR1: Der Schwerpunkt ihrer Untersuchung war die seelische Belastung und dieser Zusammenhang zum Essverhalten. Haben Sie so etwas wie den wissenschaftlichen Beweis dafür, dass uns der Lockdown-Frust verstärkt zu Schnitzel und Schokolade getrieben hat?

Prof. Hauner: Wir können natürlich über so eine Befragung keine Beweise führen. Aber es hat sich leider bestätigt, was wir vermutet haben, nämlich das seelische Belastung auch das Essverhalten zum Teil deutlich verändert. Wir haben regelmäßig gesehen, dass mehr Süßwaren konsumiert werden. Aber auch Knabberartikel und die eher ungesunden Lebensmittel werden vermehrt gegessen. Und das erklärt natürlich, dass ein Teil dieser Menschen zugenommen hat.

Mehr Couch, weniger Bewegung: Auch nach dem Ende der Lockdowns bewegen sich viele weniger als vor der Pandemie. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / dpa Themendienst | Christin Klose

SWR1: Jetzt ist Corona immer noch Thema und mutmaßlich wieder verstärkt Thema im Herbst und im Winter. Ist das Essverhalten immer noch coronagefährdet?

Prof. Hauner: Das ist das Hauptergebnis unserer Befragung. Wir müssen befürchten, dass das, was die Menschen über die letzten zwei Jahre geändert haben, sich nicht so schnell wieder normalisieren lässt. Wir befürchten vor allem mehr Diabetes und mehr Herz-Kreislauf-Krankheiten. Und hier ist natürlich unser Anliegen, dass sich die Gesundheitspolitik und auch andere Akteure in unserer Gesellschaft Maßnahmen ergreifen, um dem doch besser vorzubeugen. Viele Menschen schaffen es alleine nicht, mit dieser Belastung gut umzugehen.

Das Interview führte Steffi Stronczyk.