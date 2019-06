Zu Gunsten der SWR Herzenssache SWR1 WunschHits

Am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag wollen wir wieder mit Ihrer Hilfe der Kinderhilfsaktion von SWR, SR und Sparda Bank helfen. Mit einem fairen Angebot: Schicken Sie uns jetzt schon Ihren WunschHit (gerne auch, was Sie spenden wollen - jeder Beitrag hilft.) Oder rufen Sie am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag in unserem Call-Center an unter 01803 797 111. Die Leitungen sind bis 23 Uhr besetzt.