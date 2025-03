Zitronengras selbst anbauen

Bekannt aus der asiatischen Küche wird Zitronengras auch in Deutschland immer beliebter. Wer im Supermarkt nicht fündig wird, kann Zitronengras auch selbst anbauen.

Zitronengras ist eine Pflanze, die überwiegend in Asien wächst. Und zwar in den tropischen Regionen des Kontinents, in denen es dauerhaft warm ist. Typische Anbaugebiete sind Vietnam, Thailand, Indonesien, Südindien oder Sri Lanka. Diese Verbreitung ist auch der Grund dafür, dass Zitronengras in der asiatischen Küche eine sehr verbreitete Zutat ist. Kaufen können wir Zitronengras - außer vereinzelt auch mal im Supermarkt - deswegen vor allem in Asia-Läden.

Kann man Zitronengras in Deutschland anbauen?

Wenn die Bedingungen ähnlich wie in seiner tropischen Heimat sind, kann der Zitronengrasanbau auch in Deutschland glücken. Das heißt, während des Sommers braucht es einen sehr warmen und geschützten Platz. Im Winter muss es unbedingt vor Frost geschützt werden, da die Pflanze sehr kälteempfindlich ist. Die Pflanze muss hell und nicht zu kühl überwintern können. Im eigenen Garten gedeiht Zitronengras also am besten in einem Kübel.

Zitronengras als Tee zubereitet hilft ist ein beliebtes Hausmittel in Asien. Colourbox

Was ist das Besondere an Zitronengras?

Zitronengras gilt als sehr gesund. Das liegt an den ätherischen Ölen, die es enthält. Die sorgen nicht nur für das typische Zitrusaroma, sondern sollen auch antibakteriell und entzündungshemmend wirken. Eine krampflösende und beruhigende Wirkung wird dem Zitronengras ebenfalls nachgesagt. Deshalb wird es gerne als Tee zum Beispiel bei Erkältungen oder auch bei Magenbeschwerden eingesetzt.