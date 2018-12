Endlich ist es soweit. Die drei Finalisten des SWR1 Weihnachtssong Contest 2018 stehen fest. The Vineyard, Joanna Gypser und Luke Greenstone stehen am Donnerstag, den 20 Dezember beim großen Finale in Worms mit Fools Garden auf der Bühne. Aber wer bekommt den "Goldenen Nick"? Das entscheiden Sie per Telefon-Ted. Stimmen Sie vom 18.12.2018 um 8.00 Uhr bis zum 20.12.2018 um 19.30 Uhr für Ihren Favoriten ab!