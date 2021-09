Wirkt die Corona-Impfung auch ohne Impfreaktion?

Die Corona-Zahlen steigen wieder an –Wie schnell das liegt auch daran, wie viele von uns geimpft sind. Die Zahlen sind unterschiedlich, während Kaiserslautern die niedrigste Impfquote in Rheinland-Pfalz hat, sind in Speyer schon fast 75% der Erwachsenen vollständig geimpft - RLP-Rekord. Das freut auch die Speyerer Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD). mehr...