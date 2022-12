"Wir gehen davon aus, dass die Zinsen weiter steigen"

Die Zeiten von negativen Zinsen scheinen erstmal vorbei: Es gibt wieder Zinsen für die Sparer, aktuell ein bis maximal drei Prozent. Doch lohnt sich das trotz rund zehn Prozent Inflation? Antworten von Uwe Döhler, Finanzexperte der Stiftung Warentest.

SWR1: Ist das das große Aufatmen bei Sparern?

Uwe Döhler: Ja. Zumindest insofern, dass es überhaupt wieder Zinsen gibt. Wenn man natürlich die aktuelle Inflation dagegen rechnet, ist das natürlich immer noch dürftig. Aber dafür, dass viele Banken bis vor kurzem ihren Kunden für die Einlage von Geld, sogenannte Verwahrentgelte, also Minuszinsen, abgeknöpft haben, sehen wir jetzt so zumindest Licht am Ende des Tunnels. Im letzten halben Jahr sind die Festgeld- und Tagesgeldzinsen doch deutlich angezogen.

Uwe Döhler, Finanzexperte der Stiftung Warentest Stiftung Warentest

SWR1: Aber selbst wenn man jetzt im äußersten Fall zwei oder drei Prozent für Fest- oder Tagesgeld bekäme, mache ich ein richtig schlechtes Geschäft. Kann man bei zehn Prozent Inflation reinen Gewissens dazu raten?

Döhler: Kann man, weil es dazu kaum Alternativen gibt. Sie können das Geld natürlich ausgeben, Sie können es auch kostenlos auf ihrem Girokonto herumliegen lassen. Aber das wäre der falsche Rat. Unsere Strategie, die wir vorschlagen, ist nicht zu lange anzulegen. Also sich nicht für fünf Jahre binden, da wir davon ausgehen, dass die Zinsen noch weiter ansteigen. Was wir im Augenblick beobachten ist, dass der Wettbewerb unter den Banken um die Kundeneinlagen wieder Fahrt aufgenommen hat. Es könnte noch ein Stückchen höher gehen. Trotzdem sollte man das Geld eben nicht jetzt zinslos herumliegen lassen. Das Mindeste wäre ein gutes Tagesgeldkonto, da kriegt man mittlerweile auch schon wieder über ein Prozent.

Lohnt sich laut Experte von Stiftung Warentest wieder: Das Tagesgeld-Konto picture-alliance / Reportdienste Bildagentur-online/Joko | Bildagentur-online/Joko

SWR1: Aber wäre es nicht unter dem Strich ratsam, dass die Menschen ganz vom Tagesgeld und Festgeld weggehen? Vor allem, wenn sie jetzt über fünf oder zehn Jahre anlegen wollen. Das kann doch eigentlich kein gutes Geschäft sein, oder?

Döhler: Wenn man eine ganz langfristige Anlagestrategie hat und ein gewisses Risiko in Kauf nimmt, dann rät natürlich auch die Stiftung Warentest dazu, in Investmentfonds anzulegen, möglichst in Indexfonds. Das Problem ist dort, dass sie tatsächlich einen sehr langen Anlagehorizont einkalkulieren müssen, jenseits von zehn Jahren. Und selbst für solche Strategien empfehlen wir immer, einen Sicherheitspuffer mit einzubauen. Also, einen Teil des Geldes auch kurzfristiger, verfügbarer und verlustsicherer anzulegen, damit die Einlage als solches nicht schmilzt. Und dafür eignen sich Tages- und Festgeldkonten. Wobei wir im Augenblick sagen, eher kurzfristig anlegen und nicht für mehrere Jahre.

Das Interview führte Hanns Lohmann.