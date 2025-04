per Mail teilen

Für viele ist Löwenzahn nicht mehr als ein ungern gesehenes Unkraut. Dabei ist das Wildkraut als ganze Pflanze essbar und steckt voller gesunder Bitterstoffe.

Kräuterfachfrau Christina Mann hat viele Ideen, wie Löwenzahn sinnvoll genutzt werden kann – und wie sich seine Verbreitung im Garten begrenzen lässt.

Löwenzahn ist mehr als "Unkraut"

SWR1: Viele ärgern sich über Löwenzahn und sehen es als Unkraut an. Da schütteln Sie aber den Kopf, oder?

Christina Mann: Ich verstehe, dass man sich darüber ärgert. Der nimmt dann halt auch gerne mal überhand, aber es ist eine sehr wertvolle Pflanze. Und selbst wenn man den mal ausstechen muss, weil man im Garten halt einfach viel zu viel davon hat, dann kann man aus den Wurzeln einen wunderbaren Kaffee-Ersatz machen.

In Löwenzahn stecken viele gesunde Bitterstoffe und die süßen Blüten eignen sich gut für Getränke wie Limonade und Tee. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / Zoonar | Anastasiia Yanishevska

Tipp für die Gärtner: Wenn man zu viel Löwenzahn hat, da muss man einfach die Blüten abschneiden. Dann gibt er keine Pusteblume. Wenn der keine Pusteblume gibt, dann versamt er sich nicht und diese Blüten kann man dann essen.

Gesunde Bitterstoffe im Wildkraut Löwenzahn

SWR1: Also nicht nur das Blatt ist essbar, die gelben Blüten auch.

Mann: Löwenzahn ist eine von den Pflanzen, die man wirklich komplett verwendet. Es eine Bitterstoff-Droge, sagt man. Da ist die Wurzel der heilkräftigste Teil, aber auch die Blätter sind relativ bitter und sehr gesund. Bitterstoffe fehlen uns allen in der Ernährung.

Und die Blüten sind einfach nur süß und lecker. Die kann man roh essen, man kann aber auch Limonade, Blütenhonig und Blütenaperitif daraus machen oder ein Gelee kochen.

Löwenzahn bewusst anpflanzen und begrenzen

SWR1: Wie pflanzt man Löwenzahn am besten an, wenn man ihn absichtlich fördern möchte?

Mann: Egal, was man macht – auch beim Topf, den man ja gar nicht in den Garten einpflanzt – kriegt man das Problem, dass, wenn der Löwenzahn eine Pusteblume entwickelt, der Wind diese Samen verstäubt.

Also wenn ich auf der Terrasse einen Topf mit diesen Löwenzahnblumen hinstelle, dann werden die sich auch im Garten wiederfinden, wenn ich nicht darauf aufpasse. Denn die wehen einfach so durch die Gegend. Und da, wo sie niedersinken, da machen sie neue Pflanze.

Bevor es zur Pusteblume kommt, sollte der Blütenkopf von Löwenzahn abgeschnitten werden. So lässt sich die Ausbreitung des Wildkrauts einschränken, sagt Kräuterfachfrau Christina Mann. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / imageBROKER/Anette Jäger | imageBROKER/Anette Jäger

Wenn ich nicht will, dass die sich ausbreiten, dann muss ich den Löwenzahn daran hindern zu blühen. Der breitet sich aber nicht über die Wurzel aus. Also wenn ich eine Stelle im Garten habe, wo ich mir einen kleinen Löwenzahnfleck einrichte, lasse ich ihn da und achte immer darauf, dass sich die Blüten rechtzeitig pflücke, bevor der richtige Löwenzahn blüht. So kann man das gut im Griff halten.