Elektronik ist die am schnellsten wachsende Abfallquelle in der EU. Reparieren und recyceln wird deshalb immer wichtiger und ist auch sinnvoll, denn viele Geräte sind noch gut, wenn sie einmal durchgecheckt wurden.

Refurbished Geräte können da eine gute Option sein. Ob man Abstriche in der Qualität machen muss und was man beim Kauf sparen kann, weiß Andreas Reinhardt aus der SWR Wirtschaftsredaktion.

Wie gut sind refurbished Geräte?

Refurbished heißt auf Deutsch so viel wie "wiederaufgearbeitet". Das sind gebrauchte Geräte, die generalüberholt wurden. Sie können Gebrauchsspuren haben, sind aber technisch überprüft und meist in einem super Zustand. Die Geräte sind fast so gut wie neu, aber eben nicht neu.

Hier sollte ich schauen, was der Verkäufer oder der Shop dazu schreibt, in welchem Zustand das Gerät ist. Bei seriösen Händlern kann ich mich darauf verlassen, dass das auch stimmt.

Gibt es Garantie auf refurbished Geräte?

Händler müssen auf Neuware zwei Jahre Gewährleistung geben. Bei Gebrauchtwaren dürfen Händler diese Gewährleistung auf ein Jahr verkürzen. Aber immerhin hat man noch ein Jahr Gewährleistung, und viele Händler geben zudem eine noch längere Garantie. Das ist dann eine freiwillige Leistung des Händlers, die deutlich über die gesetzliche Gewährleistung hinaus gehen kann.

In jedem Fall kann ich auch bei Gebrauchtware innerhalb von 14 Tagen den Kaufvertrag widerrufen und das Gerät, wenn es mir nicht gefällt, wieder zurück an den Händler schicken.

Vorteile von gebrauchten Elektronikgeräten

Es hat vor allem Preisvorteile, 20 bis 50 Prozent lassen sich sparen. Es ist zudem unglaublich nachhaltig, die Lebensdauer der Geräte wird deutlich verlängert, gerade bei Laptops. Und dann gilt: Die Geräte sind sofort verfügbar. Es gibt manchmal für einige Neuware immer noch Lieferengpässe und die gebrauchten Geräte sind einfach da und können gekauft werden. Der Blick darauf lohnt sich für alle, die elektronische Geräte kaufen wollen.

Unterm Strich: Ich würde also eher bei einem seriösen Händler Gebrauchtware kaufen als von Privatpersonen.