Die EU-Kommission will mit einer ganzen Reihe von Gesetzesvorschlägen den "Green Deal" von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen umsetzen.

Dabei wird am ganz großen Rad gedreht, um die Klimaziele zu erreichen. Denn die sehen bis 2030 eine Reduktion der Treibhausgasemissionen in der EU um 55 Prozent vor. Was bedeutet das für Rheinland-Pfalz? Was kommt auf die Politik, auf Bürger und Unternehmen zu? Und: Reichen die heute vorgestellten Pläne aus?