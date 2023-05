So spannend wie in diesem Jahr war die Frage, wer die Meisterschale am 34. Spieltag der Bundesliga in die Luft stemmen darf, schon lange nicht mehr. Wer wird sich den Titel holen?

Was glauben Sie, schafft Borussia Dortmund es die Rekordserie des FC Bayern München zu durchbrechen oder werden sich am letzten Spieltag, wie auch in den vergangenen Jahren, die Bayern durchsetzen?

So haben Sie abgestimmt!

So kann Borussia Dortmund Meister werden

Mit 70 Punkten und der Position an der Tabellenspitze startet Borussia Dortmund in den 34. und damit letzten Spieltag in der Saison. Wenn der BVB sich am Samstag gegen Mainz 05 behaupten kann und das Spiel gewinnt, ist den "Schwarzgelben" der Titel sicher. Die Mannschaft von Trainer Edin Terzic hat es also selbst in der Hand, die Meisterschale nach einigen Jahren zurück ins Ruhrgebiet zu holen.

In dieser Saison ist die Frage: "Wer wird Deutscher Meister?" so spannend wie seit langem nicht mehr! Holt Borussia Dortmund den Titel ins Ruhrgebiet oder steht am Ende der Saison der FC Bayern wieder an der Spitze der Tabelle? dpa Bildfunk picture alliance / SvenSimon | Frank Hoermann/SVEN SIMON

Das braucht der FC Bayern für den Titel

Der FC Bayern steht mit 68 Punkten auf Tabellenplatz zwei. Damit die Bayern die Schale auch im 10. Jahr in Folge nach München holen können, bräuchte das Team von Trainer Thomas Tuchel auf jeden Fall einen Sieg beim Auswärtsspiel gegen den 1. FC Köln.

Wenn Borussia Dortmund nur unentschieden gegen die Mainzer spielt, dann reicht das bei einem Sieg der Bayern auch aus, um die Schale nach München zu holen. Dann herrscht in der Tabelle zwar Punktgleichstand zwischen Dortmund und Bayern, aber dann entscheidet die Tordifferenz über den Titelgewinn, bei dem die Bayern deutlich besser dastehen als die Borussen aus Dortmund.