"Wer pflegt Mama?" - Eine Frage, die sich in vielen Familien stellt. Eine ARD-Doku zeigt eine Familie, die zu Hause pflegt, und eine, die den Großvater im Heim untergebracht hat. Wir haben mit der Autorin Lena Oldach gesprochen.

SWR1: Sie sind selbst zusammen mit ihrer Mutter Thema in der Reportage. Ihre Mutter ist 65 und fit. Wüssten sie nach der Recherche jetzt, was sie tun, wenn es ihrer Mutter mal deutlich schlechter geht?

Oldach: Ich weiß zumindest, was - wenn ich mich entscheide, das selbst zu machen - auf mich zukäme. Tatsächlich kommen wir am Ende zu dem Punkt und klären für uns als Tochter und Mutter die Frage: Was machen wir dann? Und das empfehle ich auch allen anderen.

SWR1: Kommen wir erst einmal zu dem Fall, dass der Großvater in ein Pflegeheim kommt. War das für die Familie eine Entscheidung, die ihr leicht von der Hand ging? Wahrscheinlich nicht, oder?

Oldach: Nein, gar nicht. Ich hab das gemerkt bei der Recherche auf der Suche nach Menschen, die mir das so erzählen. Und ich habe gemerkt und schon geahnt: Das ist ein riesen Tabu. Das fühlt sich für die Kinder, die das entscheiden, irgendwie falsch an. Sie sind nicht stolz darauf und fühlen sich vielleicht irgendwie wie: "Ich habe versagt. Ich kann das nicht leisten, selbst zu pflegen."

Und tatsächlich ist auch der Vater, der dann im Heim ist, unzufrieden mit der Situation. Und sich dem zu stellen und zu sagen: "Das ist für uns die einzig mögliche Lösung", finde ich ziemlich mutig.

"Wer pflegt Mama?" im TV und der Mediathek Die Dokumentation "Wer pflegt Mama?" läuft am Montag, 01.08.2022, um 23:15 Uhr im Ersten und ist im Anschluss an die Ausstrahlung auch in der ARD-Mediathek zu finden.

SWR1: Sie haben das schlechte Gewissen schon angesprochen. Dazu kommt, dass Pflegeheim-Besuche oft deprimierend sind - auch wenn das Heim gut geführt ist. Wie haben Sie das empfunden bei den Dreharbeiten?

Oldach: Genau so ist das. Mich erinnert das auch an die allerletzte Zeit, als meine Oma im Heim war. Wir sind immer mit einem Kloß im Hals dort hin gefahren. Und da jemanden sitzen zu haben, der über 80 ist und sagt, "Ich möchte hier nicht sterben. Du hast mich hierher gegeben, Tochter - hol mich hier wieder raus", das tut schon weh. Und auch da bin ich mit einem riesigen Kloß im Hals rausgegangen.

SWR1: Und wahrscheinlich auch mit einem Fragezeichen am Ende der Dreharbeiten. Hat sich das Problem nicht gelöst, oder?

Oldach: Es gibt keine Lösung. Wer erwartet, dass dieser Film eine Lösung bietet - das kann der Film nicht leisten. Aber ich glaube, man kommt ganz nah ran an die Realitäten. Der Klassiker ist, Menschen sind fit, Menschen kommen vielleicht wegen irgendeiner Sache ins Krankenhaus und dann ruft das Krankenhaus zu Hause an und sagt: "Wir haben hier eine Person, die ist pflegebedürftig.Können Sie das Zuhause schaffen oder musst sie jetzt ganz schnell in irgendein Heim?".

Das ist der Klassiker. Und das ist einfach schade, weil das keine gute Bedingung für eine sehr herausfordernde Phase im Leben ist, was zwischen "jemand ist fit" und dem Tod steht. Die meisten von uns kippen nicht einfach irgendwie tot um, auch wenn wir uns das alle wünschen. Da ist irgendwie eine Zeit X, die man im Idealfall vorher gestaltet und bespricht.

SWR1: Der andere Fall im Film ist eine Familie aus dem Ruhrgebiet. Die Frau bringt es nicht übers Herz, ihre Mutter ins Heim zu geben. Eine natürlich verständliche Sichtweise. Auch dann noch, wenn man den rappelvollen Alltag der Familie beobachtet hat?

Oldach: Ja. Sie sagt: "Wir hatten immer eine sehr gute Beziehung." Sie sagt auch, dass sie das nicht kann und nicht will. Sie hat ihre Mutter vor vier Jahren zu sich geholt, war glaube ich schon vorbereitet im weitesten Sinne, hat aber nicht gedacht, dass es so schnell bergab geht. Die Mutter ist dement und kann eigentlich fast gar nichts mehr. Von der Motorik über die Sprache. Das ist alles weg. Und das ist eine hohe Pflegeintensität und ein extrem anspruchsvoller Alltag. Sie macht das und sagt: "Irgendwie bin ich ihr das schuldig." Sie sagt aber nicht: "Jeder ist das seinen Eltern schuldig. Das ist eine freie Entscheidung." Aber sie kann es für sich nicht anders entscheiden.

Vor sieben Jahren erhielt Renate Walczak ihre Demenzdiagnose. Seitdem ist sie auf die Unterstützung ihrer Tochter Sandra angewiesen. Foto: Radio Bremen / Claudia Konerding

SWR1: Heißt, sie geht arbeiten und hat dann zu Hause als Pflegende quasi nochmal einen anstrengenden Zweitjob?

Oldach: Genau, sie hat einen 24-Stunden-Job. Was in dem System möglich ist: Es gibt eine Tagespflege. Da geht die Mutter den Vormittag über hin. In dieser Zeit arbeitet die Tochter im Homeoffice. Aber ab Mittag - und Wochenende sowieso - ist Betreuung angesagt. Und das spielt sich alles rund um den Küchentisch ab. Viel größer ist der Radius nicht mehr.

SWR1: Klingt nach extremem Stress, den sich natürlich niemand so wünscht. Haben sie trotzdem in dieser Situation auch etwas wie Glücksmomente erlebt und filmen können - zwischen Mutter und Tochter?

Oldach: Total. Es war schön zu beobachten, wie sie sich kümmert. Mit welcher Geduld, mit welchem Wissen. Etwa: "Mit welchem alten Schlager kann ich meine Mama aus ihrem Schneckenhaus locken?" Wie sie darum kämpfen, auf der Toilette zu sein, und das nicht in die Windel zu machen. Wie das funktioniert, wenn man sich ganz, ganz viel Zeit nimmt.

Das war schön zu beobachten, aber es war auch schmerzhaft. Nämlich wenn man sich dann fragt: "Könnte ich das?" Und ganz oft musste ihr ehrlich glaube ich die Frage beantworten mit: "Ich glaube ich könnte das nicht."

Das Gespräch hat SWR1 Moderator Hanns Lohmann geführt.