Wenn man nicht mehr abschalten kann

Müde, ausgebrannt und gestresst vom Job. Wann ist das krankhaft und was kann ich dagegen tun? Antworten von Dr. Alexander Jatzko, Chefarzt der Klinik für Psychosomatik am Westpfalz-Klinikum in Kaiserslautern.

Kommen während der Corona Pandemie mehr Patienten wegen Erschöpfung in die Klinik? Es gibt immer mehr Menschen die Hilfe suchen, die aber nicht unbedingt stationäre Hilfe benötigen. Wir können aufgrund der Pandemie aktuell auch gar nicht so viele Menschen aufnehmen. Es ist ein großes Problem, dass die Menschen, die Hilfe wollen im Moment wegen der Pandemie nicht so viel Hilfe finden. Jeder fühlt sich mal erschöpft. Wann merke ich, dass professionelle Hilfe nötig ist? Wenn man abends nicht mehr abschalten kann und nicht mehr schlafen kann, weil man ständig grübelt und nicht mehr richtig runterfahren kann. Das sind alles Zeichen, dass Hilfe nötig ist. Wartezeiten für einen Termin beim Psychotherapeuten sind zurzeit sehr lang. Wo finde ich denn aktuell Hilfe? Erster Ansprechpartner sollte der Hausarzt sein, da er die Menschen am besten kennt. Und dann mit ihm zusammen schauen, was sinnvoll ist. Ob es ein Termin beim Psychotherapeuten ist, beim Psychiater oder ob auch Medikamente helfen können, besser zu schlafen. Was ist, wenn der Hausarzt nicht mehr weiterhelfen kann? Wenn der Hausarzt sagt er weiß nicht mehr weiter, dann wäre die Überweisung zum Facharzt oder zum Psychotherapeuten der nächste Schritt. Das Interview führte Steffi Stronczyk.