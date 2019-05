Wenn die Erde wackelt Erdbebenmessung in Rheinland-Pfalz

Schon die Maare in der Eifel sind ein eindeutiger Hinweis darauf, dass gerade der Norden von Rheinland-Pfalz in einem Erdbebengebiet liegt. Und die erloschenen Vulkane rufen sich aktuell mit kleineren Beben wieder in Erinnerung.

Kommt es an einem Bruch der Erdkruste zu Bewegungen der Erdschichten auf beiden Seiten, hat dies einen plötzlichen Spannungsabbau zur Folge. Dabei wird seismische Energie freigesetzt, die in Wellenform durch die Erde läuft. Wir nehmen diese Bewegung als Erdbeben wahr.

Ursache für das Beben in Kobern-Gondorf war ein tektonisches Beben, so Experte Professor Georg Wieber vom Geologischen Landesamt. Diese Form von Beben kommen in dieser Region häufiger vor.