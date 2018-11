Wenn das Haustier stirbt Letzte Ruhe für Hund & Katze

Oft ist das Haustier mehr als nur der treue Begleiter. Wenn es stirbt, ist die Trauer beim Tierbesitzer groß. Aber was gilt es zu beachten, wenn der Hund oder Katze nicht mehr am Leben ist? Wir haben die wichtigsten Punkte zusammengefasst:

Sollte das Tier beim Arzt eingeschläfert werden, übernimmt dieser in der Regel auch die Überführung in eine sogenannte Tierverwertungsanstalt. Dort wird der Kadaver verbrannt – entweder mit anderen Tieren oder auch einzeln. Sollte man sich für eine Einzeleinäscherung entscheiden, sind die Kosten dafür höher als bei einer Sammelverbrennung. Aber man hat in diesem Fall auch die Möglichkeit, die Asche in einer Urne mit nach Hause zu nehmen. Die Urne kann dann Daheim aufbewahrt werden, die Asche am Lieblingsplatz des Tieres ausgestreut oder auch im eigenen Garten vergraben werden. Mit dem passenden Kleingeld wird aus der Asche auch ein Diamant in verschiedenen Farben gepresst.