Weniger Fleisch, weniger Klimaerwärmung Rettet "fleischlos" uns vor der Klimakatastrophe?

Auf den ersten Blick hat Fleisch wenig mit dem Klimawandel zu tun. Und trotzdem hängen unser steigender Fleischkonsum und die Erderwärmung ursächlich zusammen. So entstehen zu Beispiel bis am Ende ein Kilogramm Rindfleisch in der Auslage beim Metzger liegt je nach Berechnung zehn bis zwanzig Kilogramm klimaschädigende Gase. Wir haben mit Alice Thiel-Sonnen aus der Redaktion für Umwelt und Ernährung über den Zusammenhang zwischen unserem Fleischkonsum und dem zunehmenden Treibhauseffekt gesprochen.