Welcher Wein passt zum Spargel?

Wohl kaum eine Frage stellen sich Weintrinker im Frühjahr so häufig wie diese: Welcher Wein passt am besten zum Spargel? Die weißen Stangen gehören zum Lieblings-Gemüse der Deutschen, und weil er immer noch als etwas Besonderes gilt, soll es eben auch die richtige Weinbegleitung sein.

Allerdings ist die Frage gar nicht so leicht zu beantworten. Grundsätzlich sollte ja erlaubt sein was schmeckt. Klassisch gesehen kommt es beim passenden Wein aber darauf an, wie der Spargel zubereitet wird, und welche Beilagen es zum Königsgemüse gibt.

Wein zum Spargel: Silvaner — der Klassiker

Am einfachsten ist die Frage nach dem richtigen Wein zu beantworten, wenn der Spargel puristisch zubereitet wird. Also allenfalls mit wenig Butter und Kartoffeln. Dann steht der Spargel im Vordergrund, und seine milden und leicht bitteren Geschmacksnoten sind gut erkennbar. Zu denen passt dann am besten ein trockener, leichter Weißwein mit wenig Säure und eher dezentem Aroma.

Genau dieser Typ ist der Silvaner, was ihn in den Augen vieler Gourmets zum absoluten Spargel-Begleit-Klassiker macht! Aber auch Gutedel, Weißburgunder, Grauburgunder oder Müller-Thurgau fallen in diese Kategorie.

Wein zum Spargel: Entscheidend sind die Zutaten

Doch nur selten wird der Spargel pur gegessen. Meist gibt es Zutaten dazu, die im Geschmack deutlich dominanter sind. An denen muss sich dann auch die Weinbegleitung ausrichten. So sollte bei einer sehr fetten, cremigen Sauce Hollandaise auch der Wein opulenter ausfallen. Ein Chardonnay passt dann gut, oder auch ein kräftiger Weiß- oder Grauburgunder.

Wein zum Spargel: Mehr Aromen — mehr Säure

Kommen Raucharomen ins Spiel, wie bei geräucherten Schinken, kann es auch ein Chardonnay aus dem Barrique sein. Gibt es den Spargel zu Schnitzeln, in deren Panade viel Fett steckt, dann passt ein säurebetonter Wein gut, ein Riesling zum Beispiel.

Der passende Wein zum grünen Spargel

Nicht nur die Farbe, auch der Geschmack von grünem Spargel ist deutlicher intensiver als der von weißem. Deshalb sollte auch der Wein kräftiger ausfallen. Grundsätzlich passt auch hier ein Silvaner mit seinen vegetabilen Aromen sehr gut. Aber auch Riesling, Grauburgunder, Chardonnay oder auch Sauvignon blanc werden häufig empfohlen.

Rotwein zum Spargel: Geht das zusammen?

Es gilt als eine Art ungeschriebenes Gesetz. Zum Spargel gehört Weißwein! Aber geht nicht auch mal ein Roter? Klar, denn Spargel lässt sich ja nicht nur kochen, sondern auch grillen. Und zu gegrilltem Spargel, zum Beispiel mit gewürfelten Tomaten serviert, passe ein frischer und leichter Rotwein sehr gut. Er empfiehlt für diesen Zweck einen Portugieser oder filigranen Spätburgunder.