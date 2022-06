per Mail teilen

Betteln am Tisch. Wenn der Mensch etwas Leckeres isst, bekommen viele Hunde Stielaugen. Doch auch, wenn Ihr Hund Sie mit großen Augen ansieht, während Sie sich einen Riegel Schokolade genehmigen - bleiben Sie hart. Denn viele Lebensmittel sind für Hunde giftig!

Yasmin Diepenbruck ist Tierärztin in Bernkastel-Kues und verrät uns welche Lebensmittel für Hunde gefährlich sind.

Schokolade ist für einen Hund wie 5 Espressi für ein kleines Kind

Schokolade:

Vor allem in dunkler Schokolade und Kakao ist ein Wirkstoff drin, der für Hunde giftig ist: Theobromin. Dieser verhält sich wie Teein oder Koffein und schlägt bei Hunden sehr stark auf Herz und Kreislauf. Die Hunde leiden dann an Erregungs-Zuständen, der Herzschlag steigt und sie bekommen weite Pupillen. Schon 20 Gramm Bitterschokolade pro Kilo Hund können tödlich sein. Eine typische Tafel hat meist 100 Gramm - bei einem 5 Kilo schweren Hund ist das hochgradig gefährlich. Da sollte man direkt einen Tierarzt aufsuchen, der kann den Hund dann zum Erbrechen bringen und das Schlimmste verhindern.

Tödliches Herpes-Virus in rohem Schweinefleisch

Rohes Schweinefleisch:

In rohem Schweinefleisch steckt das Aujeszky-Virus (Herpes). Alle Tiere, außer Primaten, Menschen und Pferdeartige können daran erkranken. Für den Hund ist diese Infektion aber immer tödlich. Das Leid kann über Stunden oder Tage gehen. Das Virus macht tollwutähnliche Symptome, bei Hunden entsteht ein ganz schrecklicher akuter Juckreiz, der so schlimm ist, dass Hunde sich sogar selbst verstümmeln. Daher Schweinefleisch auf gar keinen Fall roh verfüttern, sondern durchgaren oder braten.

Rohe Eier führen zu Verdauungsproblemen

Rohe Eier: Im rohen Eiklar steckt der Stoff Trypsin. Zu große Mengen davon führen beim Hund zu Verdauungsproblemen. Bei einem 30 Kilo Hund ist es aber okay wenn er ein oder höchstens zwei rohe Eier bekommt. Das geht noch in Ordnung. Gekochte Eier können übrigens bedenkenlos verfüttert werden.

Zwiebeln sind pures Gift

Zwiebeln/Knoblauch:

In der rohen Zwiebel steckt ein Wirkstoff, der zum zerplatzen von roten Blutkörperchen führt, zu einer hämolytischen Anämie. Wenn ein 10 - 20 Kilo schwerer Hund eine mittelgroße Zwiebel isst, sollte sofort der Tierarzt aufgesucht werden. Knoblauch hat die gleichen schlechten Eigenschaften für Hunde wie eine Zwiebel: bei einer kleinen Zehe passiert nichts - aber eine ganze Knolle pro 10 Kilo Hund ist schon zuviel.

Kaugummis, Bonbons oder Zahnpasta mit Xylit

Xylit:

Xylit ist ein Zuckeraustauschstoff, der oft in Diabetiker-Produkten, aber auch in Kaugummis, Bonbons und auch in Kosmetika wie manchen Zahnpasten vorkommt.

Bei Hunden führt der Konsum von Xylit zu einem Leberschaden.

Nierenschaden durch Weintrauben oder Rosinen

Weintrauben/Rosinen:

Weintrauben und Rosinen können ab einer gewissen Menge bei Hunden zu akutem Nierenversagen führen. Bei Weintrauben ist die Faustregel 10 bis 30 Gramm Weintrauben pro Kino Hund. Bei den getrockneten Rosinen ist die schädliche Dosis höher, daher können schon 3 Gramm Rosinen pro Kilo Hund auf die Nieren schlagen.

Leberschäden durch bestimme Nüsse

Macadamia-Nüsse:

Essen Hunde Macadamia-Nüsse, bekommen sie gesundheitliche Probleme. Beim Laufen entwickeln die Hunde dann einen steifen Gang und eine Leber Schädigung ist möglich. Warum Hunde auf diese Art Nüsse so reagieren ist nicht genau bekannt - es kommt scheinbar zu einer Stoffwechsel-Störung. Schon vier Nüsse können bei einem 15 Kilo schweren Hund eine Leberschädigung und Koordinationsstörungen auslösen.

Das Gespräch mit Tierärztin Dr.Yasmin Diepenbruck führte Steffi Stronczyk.