Haustiere haben einen besonderen Platz in unserem Leben. Da wollen wir sie auch zu Weihnachten reichlich beschenken. Worüber sie sich besonders freuen, erfahren Sie hier.

Diese Geschenke sind dieses Jahr besonders beliebt

Egal ob Hund, Katze, Wellensittich oder Maus: Alle freuen sich besonders über Leckerlis Weihnachten. Laut des Zentralverbandes Zoologischer Fachbetriebe Deutschlands e.V. sind regionale und hochwertige Leckereien dieses Jahr besonders gefragt.

Gerne können Sie für Ihre Lieben auch selbstgemachte Snacks zubereiten. Die Expertinnen und Experten der Zeitschrift Tierfreund haben uns im SWR1 Interview verraten, dass sich Hundekuchen und Katzenplätzchen aus frischem Fleisch oder Käse ganz einfach selbstmachen lassen. Natürlich zuckerfrei: "Achtung: Zucker ist für Haustiere natürlich tabu!"

Ihr Hund freut sich sicher über selbstgebackene Leckerlis. picture-alliance / Reportdienste Susanne Danegger

Spielzeug: Selbstgemacht oder Selbstgekauft

Spielzeug unter dem Weihnachtsbaum sorgt für ein aktives Zusammensein von Tier und Mensch. Gerade Spielsachen im weihnachtlichen Stil erobern gerade die Herzen der Tierbesitzer. Das erzählte uns Yasmin Hay aus dem Mainzer Heimtierfachmarkt Superpet im Interview. Schenken Sie Ihrer Katze ein Baldriankissen in Form einer Zuckerstange. Oder legen Sie Ihrem Hund ein Weihnachtsmann-Stofftier unter den Baum.

Wenn Sie etwas basteln möchten: Wie wäre es dann mit einem Spiel-Tau aus alten Stoffresten? Ihr Hund wird es lieben, wenn er sich damit austoben und kräftig zubeißen kann. Für Katzen sind Snackrollen in Form von Dosen mit darin versteckten Leckerlis ideal. Der Tierfreund empfiehlt: "In eine Dose werden Leckerlis gefüllt. Sie wird verschlossen und schön verpackt. Dann dreht man mit einem Korkenzieher Löcher in die Dose. Damit die Leckerlis herausfallen, muss die Katze sie rollen."

Das perfekte Geschenk für Ihre Katze: Eine selbstgemachte Snackrolle. picture-alliance / Reportdienste Inga Kjer

Wenn Sie Meerschweinchen oder Hamster besitzen und leere Küchen- oder Toilettenpapierrollen übrig haben, können Sie für die Kleintiere ein Labyrinth basteln. Die zusammengeklebten engen Röhrchen sind das Paradies für die Nager.

Wenn es ein richtiges Weihnachtsfestmahl sein darf

Auch für unsere tierischen Mitbewohner gibt es weihnachtliche Menüs. Yasmin Hay berichtete uns im Interview von einem Weihnachtsgans-Menü für Haustiere aus der Dose. Die selbstgekochte Variante für Hunde besteht aus Fleischstangen in Zuckerstangenform. Die Tierfreund-Expert*innen haben uns dazu ein tolles Rezept empfohlen. Oder kaufen Sie zur Feier des Tages Innereien oder Pansen beim Metzger oder in der Zoohandlung. Das freut auch Ihre Katze.

Mit Gemüse und Obst können Sie Ihren Kaninchen ein Festmahl bereiten. Der Tipp des Tierfreundes: Ein "Gemüse-Baum“. Dazu mit Plätzchen-Ausstechern Äpfel und Gurken, Kohlrabi oder Karotten ausstechen und an einem Tannenzweig im Stall aufhängen. So entsteht ein Weihnachtsbaum zum Knabbern für die Nager.

Kaninchen lieben Gemüse! Sie können die Snacks auch weihnachtlich als "Gemüse-Baum" servieren. picture-alliance / Reportdienste Verena Scholze

Kleidung für Hunde zu Weihnachten?

Modische Accessoires und Bekleidung seien eher etwas für Herrchen und Frauchen, so der Tierfreund. Mäntel oder Jacken sind nur in Ausnahmen sinnvoll, wenn Hunde sehr kurzes Fell haben, krank oder alt und geschwächt sind. Zu modischen Zwecken sind sie nicht nötig.