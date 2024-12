Tipps für Kauf und Pflege: So bleibt der Weihnachtsbaum lange schön

per Mail teilen

Immer mehr Haushalte stellen ihren Weihnachtsbaum bereits lange vor Weihnachten auf. Unsere Tipps für einen schönen Baum, vom Kauf und Pflege bis zum Weihnachtsfest, findet ihr hier.

Mit den richtigen Tipps für Kauf und Pflege bleibt der Weihnachtsbaum lange schön und frisch. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Beim Kauf des Baums genau hinsehen

Schon der Kauf ist entscheidend. Je frischer der Baum beim Kauf ist, desto länger hält er auch im Wohnzimmer durch. Dabei sollte vor allem auf die Schnittstelle des Baums geachtet werden. Ist die Stelle hell, wurde der Baum erst vor kurzem geschlagen. Ist die Schnittstelle allerdings schon dunkler, liegt der Baum vermutlich schon länger.

Laut SWR1 Gartenexpertin Natalie Bauer ist es am besten, den Baum regional frisch zu schlagen, wenn die Möglichkeit dazu besteht. Ist kein frischerer Baum zu finden, lohnt es sich, noch einmal daumenbreit nachzuschneiden, denn die Wasseraufnahme über eine frischere Schnittstelle ist für den Baum einfacher.

Vorsicht beim Kauf von Weihnachtsbäumen, die in Märkten angeboten werden. Weihnachtsbäume halten sich am besten, wenn sie draußen stehen. Und besser die Finger von Rotfichten lassen, da diese schon nach einer Woche die Nadeln fallen lassen können.

Diese Bäume halten besonders lange

Auch bei der Auswahl der Baumart lohnt es sich, genauer hinzuschauen. Die Blautanne und die Nordmanntanne halten sich länger als viele andere Bäume. Die Nordmanntanne ist nicht umsonst der Klassiker unter den Weihnachtsbäumen, erklärt die Gartenexpertin. "Sie hält ziemlich lange die Nadeln, sie ist weich und sie sieht gut aus". Allerdings habe sie keinen starken Geruch, der für viele einfach zur Weihnachtszeit dazu gehört.

Als Alternative schlägt Bauer die Blaufichte vor, wobei die Nadeln dieser Fichte recht spitz sind und pieksen können. Ansonsten biete sich die Edeltanne an, die kaum nadelt und stabile Äste hat.

Fehler beim Aufstellen vermeiden

Ist der perfekte Baum gekauft, muss ein Platz dafür gefunden werden. Denn auch auf Fußbodenheizung und andere Heizkörper gilt es zu achten. Soll der Baum lange frisch bleiben, hilft es, wenn ihr ihn nicht direkt vor Heizkörper stellt und ihr die Fußbodenheizung, soweit vorhanden, herunterdreht. Zugluft ist, wie zu viel Wärme, ebenfalls nicht gut für Weihnachtsbäume. Vermeidet also lange Phasen vor geöffneten Türen und Fenstern.

Die richtige Pflege für den Weihnachtsbaum

So lange wie möglich soll der Weihnachtsbaum in gutem Zustand die eigenen vier Wände schmücken. Damit dieser seine Nadeln behält, muss er gut mit Wasser und Nährstoffen versorgt werden. Dazu ist ein Christbaumständer mit Wasserspeicher inzwischen in vielen Haushalten Standard.

Dabei hilft, täglich das Wasser im Ständer nachzufüllen und es mit einer Prise Zucker anzureichern. Eine zwei Meter hohe Tanne zum Beispiel, brauche etwa zwei Liter Wasser am Tag, erklärt Natalie Bauer. Also gilt: regelmäßig nachschütten! Auch ein paar Tropfen Essig können helfen, den Baum frisch zu halten. Was keine Auswirkungen hat, sind Pulver oder Gels, die bei Blumen für längere Frische sorgen.

Über unsere Gartenexpertin Natalie Bauer Gartenbloggerin und Gartenplanerin Natalie Bauer (c) Natalie Bauer / https://wildes-gartenherz.de/ Die SWR1 Gartenexpertin Natalie Bauer bloggt unter "Wildes Gartenherz" regelmäßig über ihren Garten und gibt "gerne mit humorvollem Mundwerk" hilfreiche Tipps rund um Garten und Pflanzen.

Achtung Brandgefahr!

Wer auf die Idee kommen sollten, den Weihnachtsbaum mit Haarspray einzusprühen, damit er länger schöner aussieht, sollte das besser sein lassen. Die Nadeln stellen eine große Brandgefahr dar, insbesondere, wenn für die Beleuchtung echte Kerzen verwendet werden.