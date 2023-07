Auf ihrem Bundes- und Europaparteitag in Magdeburg will die Partei ihre künftige Ausrichtung festlegen. In Thüringen ist die AfD nach Umfragen mit Abstand die stärkste Kraft, bundesweit liegt die Partei stabil bei 20 Prozent.

Warum die Partei aktuell so gut bei den Wählern ankommt, darüber haben wir mit dem Politikwissenschaftler Benjamin Höhne von der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster gesprochen. Audio herunterladen (2,6 MB | MP3) SWR1: Was macht die AFD, dass sie bei so vielen Menschen gut ankommt? Benjamin Höhne: Man muss grundsätzlich erst einmal sagen, dass Rechtspopulismus zur repräsentativen Demokratie heutzutage dazugehört. Das ist also eine dunkle Seite der repräsentativen Demokratie. Rechtspopulismus reagiert auf Krisen der repräsentativen Demokratie, obendrauf kommen noch weitere Krisen und das aktive Regierungshandeln, zum Beispiel der Ampelkoalition. Rechtspopulismus ist eine dunkle Seite der repräsentativen Demokratie. SWR1: Welchen Anteil hat die Ampel-Regierungskoalition von FDP, Grüne und SPD am Erfolg der AfD? Höhne: Das ist sicherlich nicht genau in Zahlen zu beziffern. Aber die Diskussionen in der letzten Zeit waren sicherlich zuträglich für den demoskopischen Erfolg der AfD: Ein über Wochen oder Monate zerstrittenes Bild, die Profilierungssucht insbesondere der Liberalen. Dann handwerkliche Fehler der Grünen und einer SPD, die sich dabei ein Stück weit zurücklehnt. Und dass bei so einer großen Frage wie dem Heizungsgesetz, wo es um die Neuaufstellung Deutschlands im Hinblick auf das Heizen geht. Da ist das tatsächlich keine günstige Situation gewesen, sondern die AfD konnte das für sich nutzen und hat davon profitiert. Man muss sagen, es war sicherlich auch viel Desinformation im Spiel. SWR1: Welchen Anteil hat CDU-Chef Merz, der auf kommunaler Ebene erst Richtung AfD gerudert ist und dann wieder zurück? Höhne: Ja, das waren mal wieder ambivalente Signale von Herrn Merz. Das ist sicherlich auch nicht günstig für die Aufstellung der CDU / CSU als die führende Oppositionspartei. Sie möchte ja auch nach ihrem eigenen Anspruch wahrgenommen werden als eine Regierungspartei im Wartestand, die sozusagen jederzeit die Geschäfte der Regierung übernehmen und es besser machen kann. Da muss man sagen, ist sie durch missverständliche Signale doch deutlich unter ihrem eigenen Anspruch geblieben. SWR1: Der Ex-Grüne Boris Palmer sagt dazu, Deutschland ist im Niedergang und die Menschen spüren das. Sie sehen geschlossene Gasthäuser, lesen von Messerangriffen und können kaum noch ihre Wohnung zahlen, während der Staat Wohnraum für Geflüchtete schafft. Wer die AfD klein halten will, muss hier ansetzen. Kurz gesagt, die AfD spricht Themen am, die andere schönreden. Was sagen Sie dazu? Höhne: Das Problematische ist, das, was wir von Herrn Palmer gehört haben, tut nichts anderes, als die AfD salonfähig zu machen. Aber es müsste doch für einen verantwortlichen Politiker wie Herrn Palmer genau andersherum sein. Deutschland steht vor riesengroßen Herausforderungen. Ja, die Bevölkerung muss sich umstellen, da gibt es Verunsicherung — das ist doch ganz klar. Aber wir schaffen das, wir haben Konzepte. Deutschland ist nach wie vor ein starker, prosperierender Staat. Da kann man auch für die eigene Zukunft ein bisschen Zutrauen haben und nicht Ängste schüren. Weitere Informationen zu Benjamin Höhne: uni-muenster.de.

Das Interview führte SWR1 Moderator Michael Lueg.