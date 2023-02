Anderthalb Jahre ist die Flut her und der Wiederaufbau in vollem Gange. Vieles gibt es noch zu tun, oft hakt es. Manches ist aber schon geschafft. Projekte wie das einer integrativen Wohngemeinschaft in Bad Neuenahr zum Beispiel. Die ersten Bewohner sind gerade eingezogen. Was passiert noch im Ahrtal?