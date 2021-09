Was tun gegen Impfmuffel?

Die Impfkampagne in Deutschland verliert seit über einem Monat immer mehr an Schwung. Zwar sind seit heute gut 50 Prozent vollständig geimpft – doch für die Herdenimmunität ist nach Einschätzung des Robert-Koch-Instituts eine Impfquote von mindestens 85 Prozent nötig. Was also tun, um die Impfbereitschaft zu fördern? Vielleicht ist Speyer ein Vorbild: 75 Prozent der Menschen sind dort bereits geimpft. Deutlich mehr als in vielen anderen Kommunen des Landes.