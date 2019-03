Was Motorradfahrer wissen sollten Tipps zum Start in die Motorradsaison

Es wird langsam frühlingshaft mild und sonnig, also ideales Wetter für eine Motorrad-Tour. Doch Biker sollten sich auf den Start in die neue Saison gut vorbereiten. Einfach Helm aufsetzen und losfahren ist viel zu gefährlich, sagen Experten.

Ist das Motorrad startklar, muss das noch lange nicht für den Fahrer gelten. Wer sicher fahren will, der sollte körperlich fit sein. Außerdem sollten Biker erst mal auf einem freien Gelände oder an einem abgelegenen Ort Fahrübungen machen, damit sie wieder ein Gefühl für ihre Maschine bekommen.

Zu beachten gilt außerdem: In Rheinland-Pfalz ist das Elmsteiner Tal zwischen Frankeneck und Johanniskreuz ( L499) am Wochenende und an Feiertagen für Motorradfahrer gesperrt. Die Sperrung gilt vom 1. April bis 31. Oktober. An der Strecke habe sich die Sperrung bewährt, sagt Gaß. Dort sei die Unfallzahl sehr hoch gewesen.