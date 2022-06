Blumenstrauß oder Backzutat?

Rote Farbtupfer, soweit das Auge reicht. Wer jetzt durch Felder läuft, sieht Mohn satt. Aber was kann man daraus machen? Blumenstrauß? Backzutat? Oder sogar illegale Drogen?

Schön für's Auge, gut für Insekten - der Klatschmohn

Ein paar Mohnblumen pflücken, die Blätter trocknen und heimlich rauchen - das ist unmöglich. Denn das, was jetzt so herrlich rot und in Massen auf den Feldern blüht, ist der Klatschmohn, ein typisches Acker-Wildkraut, das gerne gemeinsam mit Getreide wächst. Besonders gut keimt er am Licht, sodass zum Beispiel Brachen oder auch Ackerränder oft mit den roten Blüten regelrecht "übersät" sind. Die Blüten sind vor allem bei Insekten sehr beliebt, denn sie produzieren Unmengen an Pollen. Die Blätter können im Salat gegessen, zur Deko von Kuchen und Nachtischen genutzt und getrocknet als rote Farbtupfer im Tee genutzt werden. Als Vasenblumen eignen sie sich nicht, denn Mohnblumen - einmal gepflückt - verwelken (fast) schneller, als sie in der Vase stehen.

Lecker in Kuchen und auf Brötchen - der Blaumohn

Der Mohn, den wir alle als Backzutat im Kuchen oder auf Brot und Brötchen kennen, den liefert der Klatschmohn nicht - das sind die Samen des Blaumohns. Heutzutage wird Blaumohn zur Mohnproduktion meist in der Türkei, in Nord- und Vorderindien, Griechenland, aber auch in kälteren Regionen wie den Niederlanden, Ostfriesland und Baden-Württemberg angebaut. Die angeblich aromatischste Sorte kommt aber aus Australien und ist hier nur schwer erhältlich. Bei uns ist der Mohn-Anbau nur für Lebensmittel erlaubt und auch dafür braucht man eine Genehmigung.

Wenn aus Blaumohn Schlafmohn wird - Medikament und Droge

Der Rest fällt unter das Betäubungsmittelgesetz, denn Blaumohn heißt auch Schlafmohn - und liefert uns ebenfalls Opium und Morphium. Wenn man die Samen isst, wird man zwar nicht high, doch der getrocknete Milchsaft aus den Kapseln wird zur Produktion verwendet. Und nicht nur für Opium und Morphium, sondern er ist auch der Ausgangsstoff für Heroin. Illegal zur Drogenproduktion wird die Pflanze vor allem in Afghanistan, aber auch in Südostasien angebaut, zu medizinischen Zwecken vor allem in Indien, der Türkei und in einigen früheren Sowjetrepubliken. Und als Medikament tut er durchaus Gutes: Schlafmohn kann nicht nur Schmerzen lindern, sondern - wie es der Name schon verrät - auch bei Unruhe und Schlafstörungen helfen.