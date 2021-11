Was ist Stalking?

per Mail teilen

Bei der Polizei heißt es: "Stalking bezeichnet wiederholtes widerrechtliches Verfolgen, Nachstellen, penetrantes Belästigen, Bedrohen und Terrorisieren einer Person gegen deren Willen." Wobei es das 'klassische' Stalking gibt, also das Auflauern und Anrufen, und die moderne Version des Cyber-Stalkings, das Nachstellen im Internet. Für die - in den meisten Fällen weiblichen - Opfer bedeutet das eine unglaubliche Belastung, bis hin zum täglichen Terror, der im Extremfall tödlich enden kann. Was können Stalking-Opfer tun - und wie kann ihnen geholfen werden? Gibt es auch Hilfsangebote für Stalker?