Von dem großen Warnstreik ist das ganze Land stark betroffen. Im SWR1 Interview zeigt sich Michael Blug, Ver.di-Chef von Rheinland-Pfalz und dem Saarland, wenig optimistisch, dass es bei den aktuellen Verhandlungen zu einer Einigung mit den Arbeitgebern kommt. Was passiert dann?

SWR1: Sie verhandeln ab heute mit. Wie optimistisch sind Sie, dass es zu einem Kompromiss kommt?

RLP-Ver.di-Chef Michael Blug: Wir haben es sehr deutlich gemacht in den letzten Wochen – und da bitte ich wirklich die Bevölkerung, die Bürgerinnen und Bürger um Verständnis. Wir haben massiv gestreikt, weil die Stimmung bei den Beschäftigten zwischen Wut und Enttäuschung hin und her geht. Und wir hoffen sehr, dass die Arbeitgeber es verstanden haben und dass wir in den nächsten Tagen zu einem ordentlich akzeptablen Kompromiss kommen.

SWR1: Wie soll ich das interpretieren? Sind Sie optimistisch, dass eine Lösung gefunden wird oder nicht?

Blug: Ich bin nicht so sehr optimistisch. Straßenreiniger oder ein Mülllader hat 1.500 bis 1.600 Euro netto im Monat. Ein Busfahrer hat 1.700 Euro netto, eine Erzieherin nach fünf Jahren Ausbildung ohne Ausbildungsvergütung 1.900 Euro und eine Krankenschwester 2.000 Euro netto im Monat. Gerade Lebensmittelpreise sind so stark gestiegen, dass viele dieser Kolleginnen und Kollegen ihre Familie von einem Vollzeitgehalt nicht versorgen können. Und deswegen ist es eine unserer Kernforderungen: ein Mindestbetrag von 500 Euro. Und da haben die Arbeitgeber bisher signalisiert, das machen sie auf keinen Fall. Wenn es dazu keine Einigung gibt, dann wird es auch keinen Tarifabschluss geben können.

SWR1: Wir reden über den Mindestbetrag von 500 Euro im Monat, den Sie fordern. Wenn auf den die Arbeitgeber nicht eingehen und die Verhandlungen scheitern, welche Steigerungsmöglichkeit zum heutigen Warnstreik haben Sie denn überhaupt noch? Wenn heute nichts mehr geht, wie wollen Sie das noch toppen? Dann haben wir am Ende Bilder wie in Frankreich.

Blug: Dann wird es eine Urabstimmung geben. Wenn es zu einem längerfristigen Streik kommen soll, bedarf es immer einer Urabstimmung der Beschäftigten. Und dann werden wir das mit den Kolleginnen und Kollegen diskutieren. Und klar ist: Warnstreiks dauern ein, maximal zwei Tage. Ein längerer Streik würde entsprechend länger dauern. Aber das wollen wir vermeiden. Wir wollen am Verhandlungstisch zu einem akzeptablen Ergebnis kommen.

Das Gespräch führte SWR1 Moderatorin Claudia Deeg.