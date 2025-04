"Be Yourself Tonight" von den Eurythmics erschien in Deutschland am 26. April 1985. Darauf jagt ein 80er-Hit den anderen, ob "There Must Be An Angel", "Would I Lie To You" oder das Duett mit Aretha Franklin "Sisters Are Doin' It For Themselves – das Album ist voll davon.

Dave Stewart und Annie Lennox nutzen die Produktionszeit, um lange an ihrem neuen Stil zu feilen und der Musik hörbar eine andere Richtung zu geben. Mit "Be Yourself Tonight" gab es ein neues Image für Eurythmics Man kannte Annie Lennox und Dave Stewart bis dahin für ihren Synthie-Sound. Songs wie "Sweet Dreams (Are Made Of This)" prägten stark das Image der Band. Aber nach zwei Hit-Alben ("Sweet Dreams" und "Touch", beide aus dem Jahr 1983), schrieben die beiden Songs, die sehr beeinflusst waren vom Soul und R&B der amerikanischen Hitfabrik Motown. Diese Musikstile waren in den 60er-Jahren sehr erfolgreich. Eurythmics goes Motown Den Einfluss hört man bei Songs, wie "It's Alright", sehr deutlich heraus. Der neue Sound passte sehr gut zum Soul-Touch von Annie Lennox Stimme. Darüber hinaus holten sich Eurythmics einen Soul-Star ins Studio. Gemeinsam mit Aretha Franklin entstand in Detroit das tolle Duett "Sisters Are Doin' It For Themselves". Frei übersetzt "Wir Schwestern schaffen es auch alleine". Sisters Are Doin' It For Themselves [Ft. Aretha Franklin] (Official Video) Daraus wurde eine feministische Hymne, der Aretha Franklin nur zustimmte, nachdem Annie Lennox den Text entschärft hatte. Denn Aretha wollte nicht, dass man sie für lesbisch hält. Annie und Aretha wurden keine Schwestern im Geiste, denn zwischen den beiden gab es ein paar Unstimmigkeiten. Aber egal, das Ergebnis zählt und es entstand ein Hammer-Duett. Kleiner Eurythmics Fun-Fact Eigentlich wollten Eurythmics Tina Turner dafür gewinnen. Aber sie empfand den Text als zu feministisch und hatte überhaupt keine Lust auf den Song. 1985: Das Album "Be Yourself Tonight" von den Eurythmics erscheint RCA Records Be Yourself Tonight Interpret: Eurythmics Label: RCA Records Titelliste: Would I Lie To You? There Must Be An Angel (Playing with My Heart) I Love You Like A Ball And Chain Sisters Are Doin' It For Themselves (feat. Aretha Franklin) Conditioned Soul Adrian (feat. Elvis Costello) It's Alright (Baby's Coming Back) Here Comes That Sinking Feeling Better To Have Lost In Love