Weinwissen für alle

Die fetten Festtage sind vorbei, viele Weintrinker reduzieren ihren Alkoholkonsum und die Rebe ist in der Winterruhe. Wie also sieht er aus, so ein Wein-Winter?

Im Januar und Februar, könnte man meinen, geht es in der Weinwelt etwas geruhsamer zu. Andererseits ist auf den Weingütern gerade im Winter besonders viel zu tun: Reben müssen geschnitten und der neue Wein abgefüllt werden. Wie also sieht er aus, so ein Wein-Winter? Darüber reden Dominik Bartoschek und der SWR1 Weinmann Werner Eckert in der heutigen Episode von "Trocken bis lieblich". Außerdem geht's um "mineralische" Weine. Was genau verbirgt eigentlich hinter dem Begriff?