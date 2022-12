Von weißem Glühwein und Grauem Burgunder

per Mail teilen

Glühwein - klar, der ist rot! Zumindest haben viele uns dieses Bild im Kopf. Aber warum eigentlich? Schließlich gibt auch Weißwein einen hervorrragenden Glühwein. Darüber reden Dominik Bartoschek und der SWR1 Weinmann in der heutigen Episode von "Trocken bis lieblich". Außerdem geht's um eine Rebsorte, die es in den letzten Jahren in der Beliebtheitsskala immer weiter nach oben geschafft hat: Grauburgunder. (Wiederholung aus dem Dezember 2021)