Von Tieren lernen Hunde können eine Krebserkrankung riechen

In der Bionik versucht der Mensch Lösungen, die die Natur geschaffen hat, für eine technische Lösung als Vorbild zu nutzen. Denken wir nur an den Klettverschluss - hier war die Klette das Vorbild aus der Natur. Bei dem "Erschnüffeln" der Zielmoleküle ist es nun die Aufgabe, die Fähigkeit des Hundes in eine technische Umsetzung zu bringen. Und das so, dass die Ergebnisse sicher zu reproduzieren sind und breit angewendet werden können.