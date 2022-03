Von Spätfrösten und Landweinen

Schon lange war kein April mehr so kalt wie der diesjährige. Vor allem im Süden haben das auch viele Winzer zu spüren bekommen, die Spätfröste haben den Austrieb ihrer Reben geschädigt. Warum Spätfröste trotz der Klimaerwärmung ein zunehmendes Problem für die Winzer werden, darüber reden Dominik Bartoschek und der SWR1-Weinmann Werner Eckert in der heutigen Epsiode. Außerdem geht es um Landweine. Anders als in Frankreich gibt es sie in Deutschland recht selten, und ihr Ruf ist ziemlich bescheiden. Warum eigentlich?