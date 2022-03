per Mail teilen

Säure im Wein - ein heikles Thema. Denn einerseits behaupten viele Weintrinker, dass sie Säure schlecht vertragen würden. Andererseits kommt ein guter Wein nicht ohne Säure aus. In der heutigen Episode von "Trocken bis lieblich" beschäftigen sich Dominik Bartoschek der SWR1-Weinmann Werner Eckert mit der Säure: Wo kommt sie her? Und was macht sie mit dem Wein? Außerdem geht's um die Scheurebe. EIne Rebsorte, die manchmal auch die rheinhessische Antwort auf den Sauvignon blanc genannt wird.