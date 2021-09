Von Pilzkrankheiten und Piwi-Weinen

Wenig Sonne, viel Regen - so war der Sommer 2021. In vielen Weinbergen hat das Spuren hinterlassen. Pilzkrankheiten, vor allem der Falsche Mehlltau, haben sich breit gemacht. Was können Winzer dagegen tun? Und welche Auswirkungen hat das auf den Jahrgang 2021, für den nun so langsam die Lese losgeht? Darüber reden Dominik Bartoschek und der SWR1 Weinmann in der heutigen Episode.

Außerdem geht es um PIWIs das sind Pilzwiderstandsfähige Rebsorte. In einem Jahr wie diesem können sie Vorteile haben, für die WInzer und die Umwelt. Warum setzen sie sich am Markt trotzdem nicht durch?