Von Pfandflaschen und vergessenen Kellerkindern

Mineralwasser oder Bier - das sind Getränke, bei denen wir es selbstverständlich finden, dass sie in Mehrwegflaschen abgefüllt sind, bei der Rückgabe gibt's dann Pfand zurück. Beim Wein sieht das anders aus.

Obwohl es aus ökologischer Sicht keine gute Lösung ist., gibt es ihn nur selten in Mehrwegpfandflaschen. Warum eigentlich? Was spräche dagegen, ein Mehrwert-System auch für Weinflaschen aufzubauen? Darüber reden Dominik Bartoschek und der SWR1-Weinmann Werner Eckert in dieser Episode von "Trocken bis lieblich". Außerdem geht's um vergessene Kellerkinder - Weine also, die seit Jahren unbeachtet im Keller liegen. Was macht die lange Lagerung mit dem Wein, schadet sie ihm, oder nutzt sie vielleicht eher? (Wiederholung der Episode 9 vom 31.01.2020)