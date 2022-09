Von der Weinlese 2022 und Großen Gewächsen

Erst die wochenlange Trockenheit im Sommer, jetzt mitten in der Zeit der Weinlese heftiger Regen. Was bedeutet das für die Trauben, für die Winzerinnen und Winzer, und den Weinjahrgang 2022? Darüber reden Dominik Bartoschek und der SWR1-Weinmann in der heutigen Episode von "Trocken bis lieblich". Außerdem geht es um "Große Gewächse" - trockene Weine der höchsten Klassifikationsstufe, die es in Deutschland gibt. Was macht sie so besonders?