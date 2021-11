per Mail teilen

In so manchem Weinkeller finden sich Weine, die schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben. Für mache Weine ist das gut, sie gewinnen durch die Lagerung. Bei anderen ist der optimale Zeitpunkt bereits überschritten, zu dem sie ihren Geschmack voll entfaltet haben. Alles eine Frage der Trinkreife! Und genau über die reden Dominik Bartoschek und der SWR1-Weinmann in der heutigen Ausghabe von Trocken bis lieblich. Außerdem geht's um Portwein und andere aufgespritete Weine.