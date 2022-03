Knapp ein Zehntel der Rebfläche in Deutschland wird biologisch bewirtschaftet. Was genau heißt das eigentlich, was machen Bio-Winzer anders als die konventionell wirtschaftenden Kollegen? Darüber reden Dominik Bartoschek und der SWR1-Weinmann Werner Eckert in dieser Episode von Trocken bis lieblich. Außerdem gehts um Weine aus dem Barrique. Was macht die Lagerung im Barrique-Fass mit dem Wein, und welchen Aufwand bedeutet es für die Winzer? Diese Folge ist eine Wiederholung von Oktober 2020.