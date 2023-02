Weinwissen für alle

In vielen Weingütern werden in diesen Tagen die Weine aus dem Vorjahr abgefüllt. Doch zuvor werden die allermeisten Weine noch geschönt und filtriert. Wie geht das, und was passiert dabei? Und warum halten einige Weinmacherinnen und Weinmacher ungeschönte Weine für die „ehrlicheren“ Weine?

Darüber reden Dominik Bartoschek und der SWR1 Weinmann Werner Eckert in dieser Episode von „Trocken bis lieblich“. Außerdem geht’s um Weine, die bei uns eher selten zu bekommen sind: Weine vom Balkan.