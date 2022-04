Vom Lüften und von feinherben Weinen

Korken raus und ab ins Glas! So läuft das häufig, wenn wir eine Flasche Wein trinken. Doch wer dem Wein etwas Zeit gibt, hat häufig mehr davon. Denn viele Weine werden besser, wenn sie vor dem Trinken in Ruhe lüften oder atmen können. Warum das so ist, und wie Weine am besten gelüftet werden, darüber sprechen Dominik Bartoschek und der SWR1-Weinmann Werner Eckert in dieser Episode von "Trocken bis lieblich". Außerdem geht es um den Modebegriff "feinherb" - was bedeutet er, und wie schmecken feinherbe Weine?