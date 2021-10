Ein eigener Weinkeller, davon träumen viele Weintrinker! Doch die Realität sieht häufig anders aus, viele Wohnungen sind alles andere als gut geeignet zum Lagern von Wein. Was tun? Darüber reden Dominik Bartoschek und der SWR1-Weinmann Werner Eckert in der heutigen Episode. Außerdem geht es um die Frage, wie wir Wein eigentlich schmecken, und was uns dabei alles beeinflussen und in die Irre führen kann.