per Mail teilen

Jung, weiblich, Jägerin: Joeline Remy-Weber ist Landesobfrau für junge Jäger im Landesjagdverband Rheinland-Pfalz e.V., hat einen Jagdschein, geht regelmäßig auf die Jagd und liegt damit absolut im Trend.

Die Zahl an Nachwuchs-Jägern steigt seit Jahren und auch der Anteil an Frauen wird immer höher. Laut Landesjagdverband Rheinland Pfalz ist inzwischen jeder vierte Jagdscheinanwärter weiblich.

Wald und Ruhe

SWR1: Was zieht Sie in den Wald? Die Natur, die Ruhe auf dem Hochsitz oder der Rehbraten?

Joeline Remy-Weber: Irgendwo alles zusammen, ehrlich gesagt, das haben Sie gerade schon schön zusammengefasst.

SWR1: Was ist das Tollste von den dreien?

Remy-Weber: Die Natur und die Ruhe, das ist für mich ein toller Ausgleich zum Job. Ich bin die Woche über in Düsseldorf in der Großstadt unterwegs und da können der Wald und die Ruhe ein gutes Ventil am Wochenende sein.

SWR1: Sie arbeiten als Projektmanagerin — was sagen Kolleginnen und Kollegen, wenn Sie am Wochenende in den Wald gehen oder montags dann von ihren Erlebnissen erzählen?

Remy-Weber: Die sind natürlich erstmal alle total begeistert, aber irgendwo auch baff, weil, in der Stadt ist das jetzt nicht die Regelmäßigkeit, dass man einer Jägerin oder einem Jäger über den Weg läuft. Da sind aber alle total interessiert und der ein oder andere ist dann auch direkt schon so mutig und fragt, ob er denn nicht mal ein Stück Fleisch haben könnte, wenn ich denn was erlegen würde.

SWR1: Erlegen Sie denn immer was?

Remy-Weber: Nein, das ist eher die Seltenheit. Bis man mal Erfolg hat, muss man schon viel Arbeit investieren, dass da überhaupt erst mal die richtige Wildart kommt. Da müssen wir schon genau gucken und oft auch lange warten, bis wir da Glück oder Erfolg haben.

Frauen auf der Jagd

SWR1: Wie ist das denn für Sie als Frau? Haben Sie mit Vorurteilen zu kämpfen? So nach dem Motto "Die Wildschweine sind doch zu schwer" oder "Sie können die Tiere doch eh nicht ausnehmen"?

Remy-Weber: Sollte mir mal jemand sagen, das Wildschwein sei zu schwer, muss ich ein bisschen schmunzeln, weil — ich sag mal so — ein 100 Kilo Wildschwein kann auch ein Mann alleine nicht aus dem Wald ziehen. Der braucht da genauso Hilfe wie ich vielleicht auch. Und ich habe das Glück in meiner Jägerschaft, dass ich da genauso akzeptiert werde wie jeder andere auch. Es geht eigentlich auch um das Handwerk und um die Weidgerechtigkeit und nicht darum, welches Geschlecht man hat.

SWR1: Sie sind im Landesjagdverband für die jungen Jäger und Jägerinnen zuständig. Was erleben Sie da? Warum entdecken immer mehr junge Menschen die Jagd für sich?

Remy-Weber: Was man mittlerweile sehr häufig hört, ist dieses Bewusstsein zur Natur und für das Lebensmittel, denn viele setzen sich mittlerweile mit ihrem Fleischkonsum auseinander. Und stellen dabei eben fest, dass sie dieses Industriefleisch und diese Massentierhaltung nicht mehr unterstützen wollen. Das ist mittlerweile für sehr viele der Grund, den Weg des Jagdscheins zu gehen, weil sie sagen, sie möchten nicht 100% auf Fleisch verzichten, aber auf der anderen Seite die Massentierhaltung einfach nicht weiter unterstützen.

Das Interview führte SWR1 Moderatorin Claudia Deeg.