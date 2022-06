per Mail teilen

Das Neun-Euro-Ticket hat der Bahn am Pfingstwochenende so viele Kunden beschert wie noch nie. Mit absehbaren Folgen: vor allem auf touristisch reizvollen Strecken waren Züge und Personal überlastet. Aber nicht nur viele Bahnkunden sind sauer, auch die Autofahrer. Denn trotz Tankrabatt sind die Spritpreise fast unverändert hoch. In Berlin hat deshalb eine Debatte über eine Zusatzbesteuerung der Mineralölkonzerne begonnen.