Der Schutz von Minderheiten- und Regionalsprache ist am 2. März Thema im Bundestag. Und es wird nicht nur darüber gesprochen – sondern es ist erwünscht, dass Abgeordnete in der Debatte in unterschiedlichen Regionalsprachen reden. Das macht zum Beispiel Gyde Jensen, FDP-Abgeordnete aus Kiel.