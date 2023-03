So viele Oscars gab es noch nie für einen deutschen Film. Das Kriegsdrama "Im Westen nichts Neues" hat vier Oscars abgeräumt. Komponist Volker Bertelmann bekam einen Oscar für die beste Filmmusik und ist glücklich.

2017 war der Düsseldorfer Komponist schon einmal für einen Oscar nominiert worden. Vor der Oscar-Verleihung in Los Angeles hatte Bertelmann gegenüber SWR1 erzählt, dass die Herausforderung für ihn diesmal darin lag, oft die Musik einfach wegzulassen.

Mit neun Nominierungen war der Film an den Start gegangen. "All quiet at the western front" heißt er auf Englisch. Am Ende gewann Regisseur Edward Berger mit seinem Anti-Kriegsdrama vier Academy Awards, unter anderem in der Kategorie "Bester internationaler Film".

Außerdem wurden Kameramann James Friend sowie Christian M. Goldbeck und Ernestine Hipper, die für das Szenenbild verantwortlich waren, ausgezeichnet. Zuletzt konnte sich ein deutscher Film im Jahr 2007 über diese Auszeichnung freuen. Damals gewann "Das Leben der Anderen" von Regisseur Florian Henckel von Donnersmarck. "Im Westen nichts Neues" ist damit erst der vierte deutsche Film, der diesen Preis holt.