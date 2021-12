"Wir werden auf einem Auge blind"

Deutschlandweit laufen die Booster-Impfungen auf Hochtouren. Experten halten das Boostern für den Weg aus der Pandemie und für einen wichtigen Teil im Kampf gegen die neue Omikron-Variante des Covid-19-Virus. Wir haben mit dem Virologen Martin Stürmer über seine Ansichten zum Boostern und zu den aktuellen Corona-Regelungen gesprochen.

Der Virologe von der Universität Frankfurt hält eine Booster-Impfung für einen wesentlichen Beitrag im Kampf gegen die Delta-Variante und in Bezug auf die neue, jetzt auch in Rheinland-Pfalz aufgetauchte Omikron-Variante des Virus, ist für Stürmer das Boostern unumgänglich: "Auch gegenüber Omikron ist es so, dass wir an einer Booster-Impfung nicht vorbeikommen, weil die höchstwahrscheinlich als letzte Bastion hilfreich ist, um Infektionen zu vermeiden."

"Ich würde im Augenblick dazu raten, dass jeder Mensch [...] sich jetzt zeitnah Boostern lässt und nicht auf einen Omikron adaptierten Impfstoff wartet."

Für relativ schwierig hält Stürmer dagegen die Einschätzung des richtigen Zeitpunktes für eine Booster-Impfung: "Nach bisherigem Stand, sind wir mit den fünf bis sechs Monaten ganz gut gefahren. Jetzt mag es sein, dass Omikron da noch einmal die Karten neu mischt und entsprechend einen etwas früheren Booster-Termin nötig macht." Um aktuell eine Delta-Infektion zu vermeiden, rät Stürmer deshalb allen zu einem möglichst zeitnahen Booster-Termin: "Ich würde im Augenblick dazu raten, dass jeder Mensch, der die Option hat, sich jetzt zeitnah Boostern lässt und nicht auf einen Omikron adaptierten Impfstoff wartet."

Richtiger Abstand eher unkritisch

Rein aus medizinischer Sicht, so der Virologe weiter, ist ein eventuell zu knapper Abstand zwischen der zweiten und der dritten Corona-Schutzimpfung zwar nicht ideal, aber vertretbar. "Wenn man zu nah auf die Impfungen draufgeht, mag das Immunsystem da möglicherweise noch zu aktiv sein. Aber ich halte diese Gefahr eher für unkritisch." Wichtig sei es, so Stürmer, durch das Boostern weitere Infektionen zu vermeiden. Ein Abwarten bis die neuen auf die Omikron-Variante angepassten Impfstoffe verfügbar sind, hält er für wenig zielführend: "Es wird wahrscheinlich Ende März ein abgewandelter Impfstoff zur Verfügung stehen. Bis dahin müssen wir mit der normalen Booster-Impfung klarkommen und sollten Sie auch entsprechend nutzen," erläutert der Frankfurter Virologe.

Trotz guter Wirksamkeit: Impfstoff nachbessern

Was die Wirksamkeit der aktuellen Booster-Impfung im Bezug auf die neue Omikron-Variante angeht, bleibt Stürmer relativ gelassen. Eine erst kurz zurückliegende Booster-Impfung schütze ebenfalls entsprechend gut vor einer Omikron-Infektion und auch vor der Weitergabe des Virus, so der Virologe. Darüber hinaus fordert der Virologe eine Nachbesserung des bisherigen Impfstoffes: "Wir gehen davon aus, dass eine jetzige Impfung auch weiterhin vor schweren Verläufen […] adäquat schützt, im Vergleich gegenüber Delta aber sicherlich in reduzierter Weise. Insofern muss man […] entsprechend natürlich auch den Impfstoff nachbessern."

Wir werden auf einem Auge blind!

Für ein falsches Signal hält Stürmer dagegen die aktuellen Corona-Regelungen, nach denen sich auch in Rheinland-Pfalz dreifach geimpfte bei einem Besuch im Fitness-Studio oder in einem Restaurant nicht mehr testen lassen müssen: "Im Kontext von Delta hätte ich gesagt, das kann man akzeptieren. Aber im Kontext von Omikron halte ich das jetzt für den falschen Anreiz." Der Verzicht auf Testungen bei dreifach Geimpften verzerre die Sicht auf die Entwicklung der Infektionslage, so Stürmer weiter: "Wir werden auf einem Auge blind. […] Und wir riskieren damit auch eine weitere Ausbreitung der Omikron-Variante."

Das Gespräch führte Michael Lueg.