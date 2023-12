Für Videospielfans war es ein gutes Jahr. Es sind viele schöne Spiele rausgekommen, die sich gut unterm Weihnachtsbaum machen. Dabei sind auch einige Kultklassiker mit neuen Teilen.

Ganz viele Menschen in Deutschland wünschen sich zu Weihnachten Gaming-Artikel, vermeldete der Verband der Deutschen Games-Branche (game) kürzlich in einer Pressemitteilung. Demnach spielen inzwischen sechs von zehn Menschen in Deutschland Videospiele am PC, einer Videospielkonsole oder auch am Smartphone – die Tendenz ist in dem Bereich seit Jahren steigend.

Und weil die Begeisterung für Videogames in Deutschland immer größer wird, wundert es auch niemanden, dass auf den Wunschlisten von Jung und Alt inzwischen auch häufig Gamingwünsche ihren Platz finden.

Laut dem Verband der Deutschen Gamesbranche wünschen sich rund 27,5 Millionen Menschen zu Weihnachten Gaming-Artikel. Ganz weit oben auf der Liste sind dabei natürlich die Spiele selber, aber auch Guthaben für Onlineshops oder auch Zubehör wie zum Beispiel Controller, Headsets oder ähnliches. Und Gaming ist nicht nur bei jungen Menschen zwischen 16 und 24 Jahren angesagt. Auch knapp jeder vierte der über 55-Jährigen spielt gerne Videogames und würde sich über ein Geschenk aus dem Games-Bereich freuen.

Wer selber nicht spielt, der kann sich bei dem gewaltigen Angebot schnell erschlagen und überfordert fühlen. Deshalb bietet die SWR1 Onlineredaktion etwas Orientierung an: Wir zeigen, welche Spiele sich in diesem Jahr besonders gut unterm Baum machen. Dabei zeichnet sich ein Trend besonders ab: Fortsetzungen und bekannte Franchises haben in diesem Neues veröffentlicht und der Kultfaktor ist sehr hoch.

Es war der Moment, den sich ganz viele Videospielfans gewünscht haben: Super Mario ist zurück! "Super Mario Bros. Wonder" heißt der neueste Teil und der fühlt sich einfach an wie das klassische Super Mario Brothers vom Super Nintendo oder dem Gameboy nur in einer richtig knallig-süßen-2023-Verpackung. Moderne Nostalgie für alle Super Mario Fans der ersten Stunde und vielleicht auch die kleinen, die jetzt noch Fans werden möchten. Wie der Klassiker ist es auch ein Jump'n'Run-Spiel – also alles im "Wir laufen von Links nach rechts"-Modus.

Marios Freunde sind selbstverständlich auch wieder mit am Start: sein Bruder Luigi, Prinzessin Peach und auch Yoshi. Und es gibt natürlich ganz viele nette Gimmicks im Spiel, wir können uns als Mario zum Beispiel in einen Elefanten verwandeln, natürlich mit roter Mario-Schlappmütze und dem ikonischen Schnurrbart.

Und das beste: Wir können es sogar zusammen auf der Couch mit der ganzen Familie spielen!

Plattform: Nintendo Switch

Preis: Zwischen 50 und 60 Euro

Altersfreigabe: 3 Jahre

Mit "Baldur's Gate 3" ist in diesem Jahr ein gewaltiges Spiel auf den Markt gekommen. Der neueste Teil der legendären Rollenspiel-Reihe bietet den Spielern quasi unendliche Möglichkeiten. Wir können in einer gewaltigen Fantasy-Welt im Grunde genommen machen, was wir wollen. Als Held, den wir selber entwerfen dürfen, erleben wir Abenteuer, kämpfen gegen Monster und können uns sogar verlieben.

Vor allem die Freiheiten, die uns das Spiel bietet, werden von den Fans gefeiert, denn es gibt fast nichts, was bei "Baldur's Gate 3" nicht möglich ist. Schon bevor das Spiel im August veröffentlicht wurde, war der Hype um das Spiel gewaltig. Innerhalb der ersten zwei Wochen nach der Veröffentlichung hatte sich das Spiel bereits rund fünf Millionen Mal verkauft. Und auch die renommierten Gamingportale vergeben Höchstnoten für das Spiel.

Ein Manko an dem Spiel ist allerdings auch gleichzeitig die größte Stärke von "Baldurs Gate 3". Dieses Spiel verlangt auch wirklich einiges von den Spielern – vor allem Zeit. In das Spiel kann man problemlos hunderte Stunden an Zeit stecken. Und wenn man sich für das Spiel entscheidet, sollte man auch viel Zeit investieren, denn nur wer sich wirklich viel mit dem Spiel beschäftigt, kann die Möglichkeiten ausschöpfen. Wer nur wenig Zeit hat, um ein Videospiel zu spielen, der sollte lieber die Finger davon lassen, denn dann ist der potentielle Frustfaktor hoch.

Wer wirklich in die Welt von "Baldurs Gate" eintaucht, der bekommt hier richtig viel für sein Geld.

Plattform: PC, Playstation 5

Preis: ca. 60 Euro

Altersfreigabe: Ab 16 oder 18 (hängt von der Version ab)

Ähnlich kultig wie der lustige Klempner mit der Schlappmütze ist auch diese Videospielreihe, die ihren Ursprung vor mehr als 35 Jahren hatte. 1986 kam der erste Teil der "The Legend of Zelda"-Reihe raus. Die mit der Veröffentlichung des neuen Teils "Tears of the Kingdom" auf insgesamt 20 Spiele zurückblickt.

Auch im neuesten Teil helfen wir wieder unserem ewig jungen Helden Link, das Königreich Hyrule und Prinzessin Zelda zu beschützen. Auch beim neuesten Teil der Reihe handelt es sich wieder um ein Open-World Action-Adventure. Das bedeutet, dass wir vollkommen frei die ganze Welt erkunden können. Wir dürfen Verstecke und Geheimnisse entdecken und können uns in wilden Nebenmissionen austoben, um unseren Helden weiterzuentwickeln.

Neu ist bei "Tears of the Kingdom", dass wir auch selber sehr kreativ Dinge bauen können, wie zum Beispiel Fahrzeuge und andere Gegenstände, die uns dabei helfen, Rätsel zu lösen und Missionen zu erfüllen. Dabei sind der Kreativität kaum Grenzen gesetzt.

Ähnlich wie auch bei "Baldurs Gate" gibt es auch bei "Zelda – Tears of the Kingdom" soviel zu entdecken, dass das Spiel ebenfalls wirklich viel Zeit in Anspruch nimmt, damit es Spaß macht. Allerdings ist das Spiel durchaus kinderfreundlicher als das sehr düstere und teilweise brutale "Baldurs Gate".

Platform: Nintendo Switch

Preis: Zwischen 50 und 70 €

Altersfreigabe: Ab 12 Jahren

Die Jedi sind zurück! Im Star Wars-Videospiel "Star Wars Jedi: Survivor" schlüpfen wir zum zweiten Mal in die Rolle des Jedi Ritters Cal Kestis und können der dunklen Seite der Macht den Kampf ansagen. Und das funktioniert von Anfang an richtig gut.

Neben diversen Lichtschwertkämpfen gegen die Schergen der dunklen Seite verbringen wir viel Zeit damit, die Welt zu entdecken. Dazu gehört jede Menge Klettern und Hindernisse überwinden, mal durch Springen, durch das Umlegen von Hebeln oder auch der Nutzung einer Art Kletterhaken. Das kennen wir zum Beispiel aus Videospielreihen wie "Uncharted" oder "Tomb Raider".

Hier könnt ihr das komplette Review zum Spiel lesen!

Die Kämpfe sind aber nicht nur fordernd, sondern verbreiten ein richtiges Star-Wars-Jedi-Gefühl. Die Blasterschüsse der bösen Stormtrooper können wir elegant abwehren, mit einem Jedi-Salto Truppen überwinden, geschickt ausweichen. Das macht Spaß, fühlt sich kraftvoll an und sieht verdammt gut aus, denn die Welten, in denen das Spiel stattfindet, sind gigantisch und es gibt gefühlt hinter jeder Ecke etwas Neues zu entdecken.

Plattform: PC, Playstation 5, XBox Series S/X

Preis: Zwischen 50 und 70 Euro (Plattformabhängig)

Altersfreigabe: Ab 16

Schon im Februar kam das wohl größte Harry-Potter-Spiel raus, dass es jemals gegeben hat "Hogwarts Legacy". Ganz viele "Potterheads" – wie sich einige Fans selbst bezeichnen – haben darauf gewartet, als Zauberschüler endlich frei die Zauberschule Hogwarts erkunden zu können, zu zaubern, zu rätseln und manchmal einfach nur durch das riesige Gelände zu laufen und zu staunen, was sich dort alles verbirgt.

Wie ein echter Zauberschüler müssen wir auch im Spiel nach und nach mehr aus der Welt der Magie lernen und auch Schulfächer wie "Zauberkunst", die "Verteidigung gegen die dunklen Künste", "Kräuterkunde" und "Zaubertränke" lernen. Mit dem Wissen aus dem Unterricht können wir dann in diesem Action-Adventure immer mehr entdecken und gegen immer mächtigere Monster und anderes antreten.

Den berühmten Zauberschüler selbst bekommen wir übrigens nicht zu sehen, denn die Geschichte spielt vor den Ereignissen und Geschichten aus den Harry Potter Büchern und Filmen