Das Videospiele längst kein Nischenthema mehr sind, das ist den meisten Menschen bewusst. Aber auch andere Klischees rund um das Thema Gaming sind inzwischen hinfällig.

Das klischeebehaftete Bild vom Jungen der im Keller sitzt, Videospiele spielt und Fast-Food isst, ist längst überholt. Gaming hat inzwischen jede Gesellschaftsschicht in Deutschland durchdrungen, erklärt Felix Falk, Chef von "game" dem Verband der deutschen Games-Branche.

Videospiele und Games – Deutschland zockt

SWR1: Es sind nicht die ganz jungen Leute, die da angefixt sind von Videospielen. Das Durchschnittsalter der Gamer ist knapp 40?

Sechs von zehn Deutschen spielen, und zwar Alte wie Junge und Männer wie Frauen!

Felix Falk: Das überrascht immer wieder, das sind nicht nur die jungen Leute, die sind es auch. Das ist inzwischen ein gesamtgesellschaftliches Phänomen, wenn 6 von 10 Deutschen spielen, und zwar Alte wie Junge und Männer wie Frauen, dann sieht man, glaube ich, dass das wirklich bei den Menschen angekommen ist und für gute Stimmung sorgt.

SWR1: Fast die Hälfte sind Frauen, und das schon stabil seit mehreren Jahren.

Falk: Das ist richtig. Das ist wirklich stabil bei 48% Frauen zu 52% Männern […] das unterscheidet sich manchmal ein bisschen in den Spiele-Genres, obwohl man auch da vorsichtig sein muss. Weil diese große Vielfalt, die es gibt, da ist eigentlich für jede und jeden was dabei.

Videospiele und Games werden vor allem bei Senioren immer beliebter

SWR1: Also mit Klischees kommt man da nicht weit?

Falk: Ja, da muss man aufpassen! Gehen wir mal in den Bereich der Senioren, wo man denkt, die spielen Canasta vielleicht oder so: Nein! Da gibt es inzwischen richtige eSports-Teams, beispielsweise die "Silver Gamer", und da muss man sich manchmal warm anziehen, mit wem man da zusammen spielt, das kann man nicht an Alter oder Geschlecht festmachen.

SWR1: Die Steigerung der Gamingfans ist besonders deutlich bei den über 60-Jährigen. Oder sind die einfach über die Jahre treu am Controller hängen geblieben?

Falk: Das ist tatsächlich beides. Natürlich sind das auch diejenigen, die schon vor Jahrzehnten (Video)Spiele als Hobby hatten. Die sind einfach mit dem Medium mitgewachsen. Aber gleichzeitig sehen wir auch, dass es – gerade durch mobile Spiele am Smartphone oder Tablet […] – auch bei Älteren, bei über 60-Jährigen, das immer stärker auch zum Zeitvertreib gehört und eine Unterhaltung bietet.

Die Vielfalt bei Videospielen ist groß

SWR1: Was wird denn so am häufigsten gespielt, wenn Sie sagen, es macht Spaß? Man kann viel lernen, ist es Strategie, ist es Fußball oder dieses gegenseitig auf die Mütze hauen?

Falk: Das ist wirklich so vielfältig. Wir haben natürlich die großen Evergreens, die die Chartlisten anführen, wie zum Beispiel EA FC, also die bekannte Fußballsimulation, aber auch Super Mario – das sind zum Beispiel Sachen, die immer noch sehr beliebt sind. Aber auch "Call of Duty", also richtige Action-Spiele, die gehören auch dazu und auch Rollenspiele, also große epische Abenteuer.

Aber man darf nicht vergessen, dass auch in den jeweiligen Nischen ganz tolle Spiele entstehen. Wirklich Geschicklichkeitsspiele beispielsweise, die dann auch aus Deutschland heraus weltweit erfolgreich sein können.