Strand, Schnee oder Strädtereise

Heiligabend am Strand oder Silvester in den Bergen ist für viele Kurzentschlossene gerade der große Urlaubstraum.

Wie die Chancen stehen, dafür jetzt noch eine Reise buchen zu können, hat uns Reisekauffrau Tanja Hannig aus Nastätten erzählt.

SWR1: Wer kurz vor Weihnachten die Tage spontan in der Sonne verbringen möchte — geht da noch was?

Tanja Hannig: Auf jeden Fall. Gerade auf den Kanaren ist es wirklich super. Und es gibt noch richtige Schnäppchen in Tunesien oder in der Türkei.

SWR1: Sie sagen Schnäppchen, weil Kanaren wahrscheinlich im Moment doch recht teuer sind, oder?

Hannig: Ja, natürlich. Auf den Kanaren sind das ganze Jahr über wunderbare Temperaturen — 21 Grad im Schatten, 25 bis 26 Grad in der Sonne. Da haben wir Sonnengarantie bei vier Stunden Flug. Oder auf den Kapverden bei sechs bis sieben Stunden Flug. Aber das kostet natürlich ein bisschen was. Wer jetzt bei 15 bis 18 Grad Frühlingstemperaturen in der Sonne sucht, ist in der Türkei und Tunesien gut aufgehoben und kann dann mal das günstige Wellness-Angebot nutzen, das zur Verfügung gestellt wird.

Warme Temperaturen locken viele Touristen auf die Kanaren. dpa Bildfunk Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

SWR1: Wäre vielleicht auch Ägypten eine Möglichkeit? Wobei vielleicht einige zurückhaltend sind, da es so nah an Israel dran ist?

Hannig: Tatsächlich halten sich die Ägypter sehr aus dieser Krise heraus. Es gibt keine öffentlichen Bekundungen Pro- oder Anti-Israel. Aber Ägypten ist wegen der mega-guten Wettergarantie, wahnsinnig stark gebucht. Man bekommt zwar noch Ägypten-Angebote, aber nicht zu dem Preis, den man sich gerne wünschen würde.

SWR1: Schauen wir mal auf schneesichere Gebiete wie Österreich und die Schweiz. Wie sieht es da aus?

Hannig: Gerade in Österreich und der Schweiz, in den höher gelegenen Gebieten, wird teilweise schon im Winter davor gebucht. Mit Schneegarantie verkaufe ich das sehr ungerne. Dafür muss man wirklich über 1.500 Meter gehen. Ob ich da auf den letzten Drücker noch was finden werde, wage ich zu bezweifeln.

SWR1: Was ist denn mit Städtereisen? Sind die eigentlich auch beliebt?

Hannig: Städtereisen liegen total im Trend, vor allem über Silvester gerade in Paris oder Berlin am Brandenburger Tor am Silvesterabend. Ich habe das selbst schon einmal erlebt, das ist ein richtiges Gänsehaut-Feeling und dorthin bekommt man auch immer noch eine Reise.