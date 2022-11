In Mannheim wurden am Wochenende Teile des Nachlasses von Fußball-Legende Horst Eckel versteigert. Das Erlös soll für die Pflege seiner Frau, Hannelore Eckel aufgewendet werden, so auch der Wille des Verstorbenen. Claudia Deeg hat mit Dagmar Eckel, der Tochter des Helden von Bern über das Ergebnis gesprochen und darüber, warum sie diesen außergewöhnlichen Schritt gegangen ist. mehr...