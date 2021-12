per Mail teilen

Verbände schreiben Gesetzestexte und Abgeordnete kassieren bei Maskengeschäften. Der Bundestag will ein Transparenzregister verabschieden und so für mehr Klarheit sorgen. Allerdings: Alle Parteien sagen, das Register geht nicht weit genug. Nur die Union ist anderer Meinung. Ein Detail am Rande: Über das Transparenzregister soll erst nach 21 Uhr abgestimmt werden. Wenn es dunkel ist…